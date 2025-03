Larino/Grande riscontro per l’evento “Io ti rispetto” tenutosi a Palazzo Ducale

Grande riscontro per l’evento “Io ti rispetto” tenutosi a Palazzo Ducale lo

scorso 7 marzo, organizzato dal Comune della città di Larino con la collaborazione

dell’Istituto Omnicomprensivo “Magliano” di Larino, Lions Club Larino, Fidapa Larino,

Rotary Club Larino e l’associazione Afra.

Protagonista dell’incontro è stata proprio la coesione inter-associativa calibrata su un

argomento ampio, che si è concretizzato nelle relazioni, dapprima, ed in un dialogo

proficuo, poi, tra gli studenti della “Magliano” e l’Onorevole Elisabetta Christiana

Lancellotta.

Un incontro interattivo, pragmatico in cui il confronto è stato propedeutico alla

conoscenza e delucidazioni sulle ultime novità legiferate a favore delle donne vittime

di violenza, come la legge del reddito di libertà. Un contributo economico diventato

strutturale, una svolta che fornisce una grande opportunità alle donne. Un moto

continuo l’impegno della deputata molisana Lancellotta, membro della commissione

parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza.

Tanti i contenuti, oltre la violenza di genere, il bullismo, cyberbullismo e la

discriminazione, la persona messa al centro del dibattito.

Tante le domande degli studenti poste alla deputata Lancellotta, che ha colloquiato

con loro con entusiasmo e complimentandosi per l’impegno condiviso nel sensibilizzare

la comunità e gli stessi giovani rendendoli protagonisti del cambiamento.

Le istituzioni scelgono il confronto, quale volano per lavorare insieme, tessere la rete

interattiva che unisce gli attori del territorio e fornisce risposte allo stesso, questo il

fulcro di un momento che ha rappresentato un vero e proprio luogo di lavoro a

Palazzo Ducale.

Un luogo, fucina di idee e voglia di migliorare la società, profonde le relazioni ed i

lavori esposti dagli studenti del Liceo “F. D’Ovidio” e dell’ITAEG “San Pardo” di Larino.

Esposizioni che hanno toccato i presenti per la nitidezza dei contenuti e la

consapevolezza della necessità di invertire la rotta nei meandri di un approccio socio

educativo che deve essere sempre più ponderato da parte delle agenzie educatrici, ma

con la consapevolezza della necessità che deve essere fatto di concerto, senza

esclusioni. Costruire una società sana, come riportato durante l’evento, deve essere

un impegno di tutti, soprattutto nei confronti dei giovani.

Il rispetto è la regola oltre che un sentimento importante, che sono alla base di ogni

tipo di relazione.

Seminare sentimenti di rispetto promuove una società che ripudia la violenza, il

contrasto piuttosto che i conflitti e crea i presupposti per un dialogo sano che verte

sull’empatia, l’ascolto attivo, la costruzione di una individualità che ben si inserisce

nella globalità.

L’incontro moderato dalla Consigliera comunale Graziella Vizzarri, ha visto i saluti

istituzionali di Iolanda Giusti, Assessore alla Cultura, del professor Daniele Gagliardi

vice preside dell’Istituto Omnicomprensivo “Magliano” di Larino, Noemi Petti,

Presidente Fidapa Larino, Carmela Minotti, Presidente Lions club Larino, Rosanna

Lapenna, Presidente Rotary Club Larino e Caterina Franceschini, Presidente

Associazione Afra.

Ogni associazione ha portato un proprio contributo che ha rafforzato e riconfermato la

rete degli intenti comuni: essere comunità educante, impegno collettivo.