“La giustizia in Italia. Il sistema Molise”, in distribuzione il nuovo libro di Vinicio D’Ambrosio

Le indagini, i processi, le sentenze, la vita giudiziaria degli ultimi dieci anni nel Regno del Molise. Tante storie, un solo copione.

Torna in edicola e in libreria Vinicio D’Ambrosio, dopo il clamore suscitato dal best seller Il Regno del Molise.

Sotto osservazione, in questa nuova opera, la realtà giudiziaria e in particolare il “Sistema Molise”, fatto di lentezze, indagini spesso sommarie, verdetti nella maggior parte dei casi scontati.

Risultato di questa situazione è il “processo alla molisana” con i suoi tempi lunghissime le ansie da “maxiprocesso” le vetrine mediatiche, le rivalità fra magistrati, i rapporti con la stampa ela televisione.

Sullo sfondo la realtà regionale raccontata in tutto il suo groviglio di interessi, conoscenze, amicizie, parentele, relazioni sentimentali, sesso ( ci sono esempi famosi).

Un fenomeno che attraverso una documentazione ricchissima, sempre attenta e rigorosa, va ad inserirsi nell’ampia discussione che in questi anni si è sviluppata sui problemi e le emergenze della giustizia italiana: ” il sistema giustizia molisano – come sottolinea Luca Palamara nella presentazione – paradigma del sistema giustizia in Italia”.

Vinicio D’Ambrosio

La giustizia in Italia – Il Sistema Molise.

Presentazione di Luca Palamara

Scripta Manent Edizioni

pp.728, € 20,00