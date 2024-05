Informazione/ Intervista a Giammarco Sicuro

Giammarco Sicuro, inviato della Rai nella guerra in Ucraina è stato ospite di Polietika presso l’ex Gil di via Milano a Campobasso; lo abbiamo avvicinato per fargli alcune domande.

Hai scritto un libro “Grano”di cosa parli in questo tuo libro?

“Parlo della guerra in Ucraina ma anche di altre guerre come quella di Gaza dei problemi della gente, del fatto che manca di tutto”.

Adesso torni in Ucraina ?

“No domani vado in Bangladesh e poi dovrei tornare in Ucraina, ma non so ancora quando”.

Hai paura?

“Si , siamo esseri umani è normale avere paura, ma è importante esserci per raccontare cosa succede; sono morti molti colleghi, però bisogna fare di tutto per non fare dimenticare queste guerre che a volte possono durare anche dieci anni”.

Arnaldo Angiolillo