Il “Concerto della Settimana Santa” tenuto dal Coro dell’Università dell’Extremadura -Spagna in Molise

Oggi 25 marzo, alle ore 19.30, presso la Chiesa di S. Antonio di Padova a CAMPOBASSO, il Coro DELL’UNIVERSITÀ DELL’EXTREMADURA – SPAGNA -, diretto dal Maestro Francisco Rodilla León, terrà il “Concerto della Settimana Santa” che sarà articolato in due parti: la prima prevede l’esecuzione di brani legati ai riti della Settimana Santa; la seconda parte comprende brani tipici della loro tradizione composti tutti da autori spagnoli.

Lo stesso “Concerto della Settimana Santa”, verrà replicato il giorno successivo, 26 marzo, alle ore 18.30, a MONTAGANO, nella splendida Abbazia di Santa Maria di Faifoli, famosa per aver accolto nel XIII secolo Pietro Angelerio, prima come novizio, poi come Abate, eletto Papa nel 1294 col nome di CELESTINO V. Farà gli onori di casa il CORO POLIFONICO DI MONTAGANO, diretto da Giuliano Mariano, che ad inizio concerto eseguirà alcuni brani del suo repertorio. L’evento è patrocinato dal Comune di Montagano.

Nella mattinata del giorno 26 marzo, alle ore 12.00, presso ilPALAZZO GIL a Campobasso, ilCoro DELL’UNIVERSITÀ DELL’EXTREMADURA terrà una Lezione-Concerto per gli studenti delLiceo Musicale “Giuseppe Maria Galanti” di Campobasso.