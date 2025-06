Helena Prestes rompe il silenzio: “Amo Javier, tra noi nessuna crisi”

(Adnkronos) – "Amo Javier, smettete di parlare". Helena Prestes ha scelto di rompere il silenzio e di mettere a tacere, una volta per tutte, le voci sulla presunta crisi con Javier Martinez. L'ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso su Instagram una storia in cui dichiara il suo amore per il pallavolista, assicurando che tra loro non c'è mai stata una rottura dalla fine del reality show di Canale 5. "Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portare via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità", ha esordito la modella su Instagram, rivolgendosi a chi diffonde voci infondate. "Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento. Questo fa veramente male perché non c'è stato", continua la 34enne che smentisce tutte le indiscrezioni. Lo sfogo di Prestes fa riferimento alle voci circolate nei giorni scorsi sulla presunta crisi con Javier Martinez: "Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere", ha concluso la modella, chiarendo che tra i due non c'è stato alcun tradimento. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)