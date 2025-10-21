Grande successo per “Petrella in Fiera 2025” e per la 10ª Oktoberfest di Petrella Tifernina!

ue giornate intense, tra tradizione, gusto e tanta partecipazione, hanno reso indimenticabile questo appuntamento ormai storico.

La Fiera di Ottobre ha animato il centro urbano con bancarelle, artigianato, prodotti tipici e l’immancabile street food al baccalà, mentre l’Oktoberfest ha portato musica, allegria e – per la prima volta – sapori molisani reinterpretati in chiave festosa.

Momento speciale dedicato alle 30 donne che per dieci anni hanno collaborato con passione alla cucina dell’Oktoberfest: a ciascuna è stato donato un bonsai, simbolo di radici forti e di crescita comune.

Un grazie sincero a tutti i cittadini, ai Carabinieri, ai volontari e agli operatori ed in particolare alla Pro Loco che, con impegno e spirito di Comunità, hanno reso possibile questa splendida edizione.

Molto apprezzato anche l’intrattenimento musicale durante la fiera, mentre sabato sera l’Oktoberfest ha registrato il record assoluto di partecipazione, con persino un pullman di amici arrivati da Lecce!

Petrella Tifernina si conferma un punto di riferimento per gli eventi autunnali del Molise: unisce storia, cultura, sapori e convivialità in una grande festa di Comunità.

Grazie al Presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, ed ai numerosi Sindaci e Amministratori locali che sono intervenuti.