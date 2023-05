Giustizia e informazione tra realtà e ipocrisia: incontro con Antonio Di Pietro

L’Università delle Tre Età organizza per sabato 20 maggio, alle 18:00 nella Sala consiliare di Piazza della Libertà a Montenero , l’ultimo prestigioso incontro in calendario per questo primo quadrimestre di attività.

Ospite e relatore d’eccezione il dottor Antonio Di Pietro, avvocato e già magistrato, Ministro della Repubblica ed europarlamentare, che ascolteremo in “Giustizia e informazione tra

realtà e ipocrisia”.



Questo il titolo scelto dal dottor Di Pietro per una riflessione sulle profonde e fuorvianti discrepanze tra le vicende giudiziarie e la loro narrazione nella cronaca, a partire proprio dagli eventi che hanno segnato la storia del nostro Paese e lo hanno visto protagonista – l’inchiesta “Mani pulite” su tutti.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Luigi Catalano, direttore dell’Accademia di

Umanità dell’UniTre montenerese, e della sindaca Simona Contucci. A introdurre e moderare

l’incontro la presidente dell’UniTre Margherita Rosati.

L’evento è gratuito e aperto a tutti; i posti a sedere nel settore centrale sono riservati ai soci UniTre.