Francesca Chillemi incinta, l’attrice diventerà mamma per la seconda volta

(Adnkronos) – Francesca Chillemi è incinta. L'attrice, che diventerà mamma per la seconda volta, ha mostrato per la prima volta il pancino al Festival nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Protagonista di tante fiction, Miss Italia 2003, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui indossa un abito bianco attillato che mette in evidenza la rotondità. Molti i messaggi di congratulazioni, auguri e complimenti per la dolce attesa. Classe 1985, Il padre del secondogenito di Francesca è Eugenio Grimaldi, imprenditore napoletano ed erede del Grimaldi Group, con cui ha iniziato una relazione dopo aver chiuso con Stefano Rosso, padre di Rania, 10 anni, primogenita dell'atrice si legge su 'Chi'.