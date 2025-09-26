Festa di San Michele Arcangelo 2025: I Nomadi a Riccia per una serata indimenticabile

I festeggiamenti in onore di San Michele continuano a Riccia con la seconda serata, che promette emozioni e grandi ricordi. Domani, sabato 27 settembre, in Piazza Umberto I il palco della festa ospiterà una delle band più amate e longeve della storia della musica italiana: i Nomadi. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del grande rock e del folk d’autore.

Alle ore 22:00, la storica band salirà sul palco per un concerto che ripercorrerà una carriera lunga oltre sessant’anni. Nati nel 1963 dall’incontro tra Beppe Carletti e Augusto Daolio, i Nomadi sono diventati un simbolo di impegno sociale e poetico. Hanno attraversato generazioni con brani indimenticabili come “Io vagabondo”, “Dio è morto” e “Un pugno di sabbia”, vendendo milioni di dischi e tenendo migliaia di concerti in tutta Italia. La loro musica, un mix di pop, rock e folk, continua a emozionare un vastissimo pubblico di tutte le età.

La serata si concluderà con un coinvolgente dj set per far ballare il pubblico fino a tarda notte. Anche per la serata di sabato, gli stand gastronomici rimarranno aperti per deliziare i visitatori con le specialità tipiche di Riccia. Protagonisti indiscussi il baccalà e i peperoni, un piatto che rappresenta l’unicità e il gusto della tradizione locale. Il Comitato Festa San Michele invita tutti a partecipare numerosi a questa serata di grande musica e festa.