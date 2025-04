E’ morta la top model Lucy Markovic, aveva 27 anni

(Adnkronos) –

Addio alla modella australiana Lucy Markovic. La star del talent "Australia's Next Top Model" nel 2015, che poi ha intrapreso una carriera di successo sfilando per marchi come Versace e Armani, è morta all'età di 27 anni.

Da tempo la top model lottava contro una malformazione arteriovenosa, una rara patologia cerebrale. L'annuncio della scomparsa è arrivata dalla sua pagina Instagram e dall'agenzia Elite Model Management di New York che la rappresentava. "Siamo addolorati nel comunicarvi che Lucy Markovic è scomparsa dopo una coraggiosa battaglia contro una malformazione arteriovenosa cerebrale – si legge nel post sul suo profilo Instagram – Lucy era una luce splendente e aveva un incredibile senso dell'umorismo. Il suo sorriso e la sua risata potevano illuminare una stanza e avvicinarti a lei. Amava ballare, brillava davvero. Fare la modella era uno dei sogni di Lucy e siamo profondamente onorati di aver condiviso questo percorso con lei. Ha portato eleganza, forza e bellezza al suo lavoro. Ma più di questo, ha portato se stessa: il suo calore, la sua risata, la sua luce. Alla sua famiglia e ai suoi amici, sappiate che siete nelle nostre preghiere e nei nostri cuori. Piangiamo con voi e celebriamo la persona incredibile che era Lucy. Non la dimenticheremo mai.

Donatella Versace è stata tra coloro che hanno reso omaggio alla Markovic. "Mi dispiace molto per Lucy. Riposa in pace, bellissima ragazza", ha scritto la stilista su Instagram. La modella Cartia Mallan ha scritto sui social: "Il cuore è a dir poco spezzato. La mia bellissima amica Lucy è purtroppo morta oggi dopo aver lottato con tutte le sue forze. Non riesco nemmeno a esprimere a parole quanto fosse gentile, radiosa e premurosa come persona. Per non parlare di quanto fosse follemente bella e talentuosa". Lucy Markovic era un'adolescente quando ha partecipato alla nona stagione di "Australia's Next Top Model", uno show basato sul format "America's Next Top Model" di Tyra Banks, nel 2015. Si è classificata seconda, perdendo in finale contro Brittany Beattie. Nella sua carriera di modella è apparsa in campagne per Versace e Victoria Beckham e in sfilate per Armani, Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy e Dolce & Gabbana, tra gli altri. È apparsa anche su riviste come "Marie Claire" e varie edizioni internazionali di "Vogue".

La modella lo scorso mese di marzo ha rivelato su Instagram di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per curare una malformazione arterovenosa "delle dimensioni di una pallina da golf", come riporta l'Australian Broadcasting Corporation. Il post sembra essere stato poi cancellato. Markovic aveva detto che avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico il 26 marzo, ma la data è stata poi cambiata al 2 aprile, Nel post la Markovic aveva detto di aver avuto a che fare con questa patologia per quattro anni. —modawebinfo@adnkronos.com (Web Info)