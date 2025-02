Domenica In, Fedez dopo Sanremo: “Chi è la Bella stronza? Non serve saperlo”

(Adnkronos) –

"Inizia una nuova vita". Fedez è stato ospite a Domenica In, nella puntata speciale dedicato al Festival di Sanremo 2025. Il rapper, che si è classificato quarto nella classifica finale, ha commentato la sua partecipazione alla kermesse canora: "Il più grande regalo per me è stata l'opportunità di avere un nuovo inizio sia dal punto di vista musicale sia personale, segna quindi una nuova vita per me". Alla domanda su 'Bella Stronza', la cover portata in gara nella quarta serata in duetto con Marco Masini, Fedez replica: "Non credo sia necessario dire a chi fosse dedicata la canzone. Ho scritto io le parole della canzone, fa parte del mio vissuto ma non credo sia necessario a chi l’ascolta sapere a chi è riferita". E sottolinea: "Non era una canzone di astio e lo dimostra il testo", dice Fedez che sottolinea la frase finale della canzone "Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza". E poi il ringraziamento a Marco Masini: "Un'esperienza unica, lavorare a questo capolavoro è stato un onore". Durante la settimana, il brano di Fedez è stato uno dei più chiacchierati e commentati. Molti non hanno capito tuttavia, la strofa in cui Fedez parla degli effetti degli psicofarmaci: "Non volevo denunciare il sistema. Fa parte di una mia esperienza personale, dopo il tumore ho preso antidepressivi, assegnati però da mani sbagliate", racconta Fedez. E spiega: "Ho preso 7 psicofarmaci diversi, che mi hanno distrutto, può capitare di finire in mani sbagliate ma questo non vuol dire che non bisogna smettere di cercare aiuto, al contrario". E sui figli Leone e Vittoria il rapper dice: "I miei bambini mi hanno visto in differita, non ho avuto il feedback dell'ultima serata. Ma hanno detto che sono stato bravo", aggiunge emozionato. La nuova vita comprende anche il ritorno ai live. "Domani faremo un annuncio importantissimo. Non vado in tour dal 2019 per una serie di vicissitudini, mi manca tanto", spiega il rapper. "Ora vado a Milano e vado in studio, sto lavorando ad alcune cose. E' iniziata una nuova vita". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)