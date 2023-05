Venerdì 5 maggio, alle ore 18,30 a Casa del Popolo, presentazione del libro di Adele Fraracci “La filosofia è donna e cosmopolita”.

“La Filosofia è donna e cosmopolita” è un saggio filosofico originale nei contenuti e nella struttura. Si presenta come un viaggio che parte dall’antica Grecia, dove è nata Filosofia, percorre territori e tempi storici, tra loro diversi e lontani, con spirito di scoperta e di avventura. Tra dubbi e domande, porta ad interrogarsi e a non dare nulla per scontato e si chiude lì dove e quando è iniziato, la Grecia antica, secondo un percorso circolare. Tante le tappe, ma anche le soste, durante le quali si offre libertà al pensiero critico, alle dottrine filosofiche e ai flussi di coscienza dei viaggiatori Filosofi del mondo. Filosofia è catturata nel suo aspetto pratico, intenta a dialogare a ampio raggio, con respiro profondo e nel segno dell’autenticità della parola da dire e da sapere ascoltare. Percepita al passo con i tempi, Filosofia appare utile per affrontare le tante sfide attuali. Queste ultime, pur presentando il loro tratto nuovo e distintivo, possono essere affrontate con fiducia, nella consapevolezza che ciò che è complesso non per forza è complicato, alcuni interrogativi non sono così nuovi, tanto che qualcuno ha già risposto, alcune strade del passato si ripresentano e possono essere battute con cognizione e creatività.

Dentro l’attuale quadro geopolitico della globalizzazione e le sue sfide, tra cui la guerra, il saggio lancia parole-chiave: solidarietà, tanto che il libro che fa compagnia per l’intero viaggio è la Costituzione, ma tanti altri illuminano il cammino; cosmopolitismo, principio indagato sul terreno storico-filosofico; Democrazia e costruzione della pace, affrontate come imperativi ineludibili, terra e cielo come i due elementi vitali; Filosofia è la bussola che orienta durante l’intero viaggio, nella idea che la legge ontologica della realtà è la seguente: la Storia entra nelle nostre vite, le nostre vite si svolgono nella Storia. Ciò che chiamiamo Caso o Fortuna o Provvidenza o Fato è il dove e quando nasciamo e cresciamo. Perciò, una iniezione di Memoria storica attraverso Filosofia, che è donna tenace e curiosa, risulta quanto mai appropriata.

Ecco che nel saggio la Filosofia è declinata al femminile, è Donna. Tra lo scherzoso e il serio, l’autrice individua nella disciplina coordinate e caratteristiche tipiche del mondo femminile: la curiosità, il dubbio, la cura della Memoria, la tenacia, la coltivazione del bello, dell’amore, della pace, oltre che la praticità. E non è un caso che nel libro la filosofia è colta nella sua essenza pratica, come etica e politica, e si presenta una galleria di filosofe spesso dimenticate o non debitamente conosciute.

