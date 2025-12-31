Capodanno, Domenica al Museo e festa dell’Epifania: le bellezze del Molise non vanno in vecanza

I musei statali del Molise si trasformano in luoghi magici dove esplorare il ricco patrimonio culturale della regione, dalle testimonianze archeologiche alle collezioni d’arte, passando per luoghi di eccezionale suggestione.

Per festeggiare l’arrivo del 2026, i luoghi della cultura offriranno al pubblico una serie di aperture straordinarie, a partire da quelle previste per il 1° gennaio. Il calendario proseguirà con le aperture ordinarie del 2 e 3 gennaio, dell’attesa Domenica al Museo del 4 gennaio (con ingresso gratuito), e per concludere con le aperture straordinarie del 5 gennaio ( chiusura settimanale spostata all’8 gennaio ) e del giorno dell’Epifania (6 gennaio).

Numerosissime occasioni speciali, dunque, per consentire al più vasto pubblico possibile di godere dell’esperienza del patrimonio molisano, per un inizio d’anno nel segno della cultura.

I musei sono aperti secondo il seguente calendario:

31 dicembre 2025 – biglietteria on line clicca qui

Castello di Capua – aperto dalle 09:15 alle 14:30

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 08:15 alle 15:30

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 08:15 alle 13:30

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 08:45 alle 13:50

Museo nazionale di Castello Pandone – aperto dalle 8:15 alle 13:30

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – aperto dalle 08:45 alle 14:00

Santuario italico – aperto dalle 08:45 alle 14:00

Museo della città e del territorio – aperto dalle 08:15 alle 13:30

Area archeologica di Altilia-saepinum – aperto dalle 08:15 alle 13:30

1 gennaio 2026 – biglietteria on line clicca quì

Castello di Capua – aperto dalle 09:00 alle 13:00

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 09:00 alle 13:00

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 09:00 alle 13:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 09:00 alle 13:00

Museo nazionale di Castello Pandone – aperto dalle 09:00 alle 13:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – aperto dalle 09:00 alle 13:00

Santuario italico – aperto dalle 09:00 alle 13:00

Museo della città e del territorio – aperto dalle 09:00 alle 16:00

Area archeologica di Altilia-saepinum – aperto dalle 09:00 alle 16:00

2 gennaio 2026 – biglietteria on line clicca qui

Castello di Capua – aperto dalle 09:15 alle 18:00

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 09:15 alle 16:30

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 08:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 08:45 alle 13:50

Museo nazionale di Castello Pandone aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – aperto dalle 08:45 alle 14:00

Santuario italico – aperto dalle 08:45 alle 17:30

Museo della città e del territorio aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum aperto dalle 08:15 alle 19:15

3 gennaio 2026 – biglietteria on line clicca qui

Castello di Capua – aperto dalle 09:15 alle 18:00

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 09:15 alle 16:30

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 08:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 08:45 alle 13:50

Museo nazionale di Castello Pandone aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – aperto dalle 08:45 alle 14:00

Santuario italico – aperto dalle 08:45 alle 17:30

Museo della città e del territorio aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum aperto dalle 08:15 alle 19:15

4 gennaio 2026 – biglietteria on line clicca qui

Castello di Capua – aperto dalle 09:15 alle 18:00

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 09:15 alle 16:30

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 08:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 08:45 alle 13:50

Museo nazionale di Castello Pandone aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – aperto dalle 08:45 alle 14:00

Santuario italico – aperto dalle 08:45 alle 17:30

Museo della città e del territorio aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum aperto dalle 08:15 alle 19:15

5 gennaio 2026 – biglietteria on line clicca qui

Castello di Capua – aperto dalle 09:15 alle 18:00

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 09:15 alle 16:30

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 08:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 08:45 alle 13:50

Museo nazionale di Castello Pandone aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – aperto dalle 08:45 alle 14:00

Santuario italico – aperto dalle 08:45 alle 17:30

Museo della città e del territorio aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum aperto dalle 08:15 alle 19:15

6 gennaio 2026 – biglietteria on line clicca qui

Castello di Capua – aperto dalle 09:15 alle 18:00

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 09:15 alle 16:30

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 08:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 08:45 alle 13:50

Museo nazionale di Castello Pandone aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – aperto dalle 08:45 alle 14:00

Santuario italico – aperto dalle 08:45 alle 17:30

Museo della città e del territorio aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum aperto dalle 08:15 alle 19:15

7 gennaio 2026 – biglietteria on line clicca qui

Castello di Capua – aperto dalle 09:15 alle 18:00

Castello di Civitacampomarano – aperto dalle 09:15 alle 16:30

Museo Nazionale del Paleolitico – aperto dalle 08:15 alle 19:00

Museo archeologico di S. Maria delle Monache – aperto dalle 08:45 alle 13:50

Museo nazionale di Castello Pandone aperto dalle 8:15 alle 19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – aperto dalle 08:45 alle 14:00

Santuario italico – aperto dalle 08:45 alle 17:30

Museo della città e del territorio aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum aperto dalle 08:15 alle 19:15

8 gennaio 2026 – biglietteria on line clicca qui

Castello di Capua– Chiuso

Castello di Civitacampomarano– Chiuso

Museo Nazionale del Paleolitico– Chiuso

Museo archeologico di S. Maria delle Monache– Chiuso

Museo nazionale di Castello Pandone– Chiuso

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno – Chiuso

Santuario italico – Chiuso

Museo della città e del territorio aperto dalle 08:15 alle 19:15

Area archeologica di Altilia-saepinum aperto dalle 08:15 alle 19:15

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

Per rimanere aggiornati su iniziative, orari e modalità di apertura dei singoli luoghi della cultura consultare i siti istituzionali: http://www.cultura.gov.it – https://www.musei.molise.beniculturali.it – Parco archeologico di Sepino.

È anche possibile seguirci sui nostri canali social ufficiali: Facebook – Istagram – Youtube.

In alternativa contattare il Parco archeologico di Sepino – Direzione regionale Musei nazionali Molise ai seguenti recapiti: tel. 0874-431386 (8:30 – 14:00 dal lunedì al venerdì) o via mail: [email protected].