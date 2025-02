Borsa Internazionale del Turismo di Milano: inaugurato lo stand del Molise

È stato inaugurato nel pomeriggio lo stand della Regione Molise alla 45^ esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

Presenti il presidente della regione Molise Francesco Roberti e il consigliere regionale con delega al Turismo Fabio Cofelice.

“Ringrazio la struttura regionale e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo per lo sforzo che facciamo per organizzare queste manifestazioni e per presentarvi un Molise accogliente – ha detto il presidente della regione Francesco Roberti -. Un Molise ancora a dimensione d’uomo dove si possono riscoprire bellezze uniche e rare. Un Molise che sa aspettare chi vorrà venire a visitare la nostra regione. Scoprirete degli angoli di questa regione rimasti immutati da generazioni in generazioni. Sono valori essenziali da preservare e difendere e soprattutto abbiamo 136 piccoli comuni che riescono ad avere una peculiarità unica con i loro palazzi e chiese storiche. Chi viene in Molise lascia un pezzo del suo cuore, evidentemente siamo bravi a far innamorare i turisti che non sono turisti ma amici da accogliere. Accogliamo tutti a braccia aperte”.