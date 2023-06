Borghi più Belli d’Italia della Notte Romantica, il Comune di Oratino aderisce all’iniziativa

Il Comune di Oratino partecipa all’evento promosso dell’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia della Notte Romantica che si terrà sabato 24 giugno 2023. Un evento giunto alla 3^ edizione ad Oratino e che nel corso degli anni, tra i borghi appartenenti all’associazione che l’hanno proposto, ha saputo conquistare una grande rilevanza sia a livello nazionale che internazionale.



I comuni come il nostro, che hanno aderito all’iniziativa, sono stati chiamati ad organizzare, fra le tante attività a tema Amore e Romanticismo che avranno in calendario per la serata, anche un Flash Mob – Musica “Unplugged”. Unplugged letteralmente vuol dire “staccare la spina” e quindi si tratta di suonare con strumenti acustici e non elettrici.



E’ stato nei giorni scorsi rivolto un appello a tutte le persone che suonano uno strumento, sia a livello amatoriale che professionale, a partecipare alla serata esibendosi in un vicolo, una piazzetta, un angolo del borgo, suonando il proprio strumento rigorosamente unplugged. I musicisti dovranno raggiungere il borgo in maniera autonoma. Trattandosi di un Flash Mob tutto deve svolgersi in maniera spontanea e non programmata ma per consentire ai partecipanti di prepararsi adeguatamente abbiamo anticipato l’invito sulle pagine social del Comune di Oratino.



Quindi via libera a violinisti, chitarristi, percussionisti ecc. che potranno esibirsi negli angoli più suggestivi del borgo, in un grande concerto diffuso le cui note renderanno i borghi ancor più affascinanti.



Il Flash Mob Musica Unplugged vuol far sì che la Notte Romantica abbracci anche il tema della sostenibilità ambientale, limitando così l’uso dell’energia elettrica.



Ma il borgo accoglierà i visitatori per tutto il giorno con l’atmosfera romantica che si respira nei suoi vicoli grazie anche a numerosi allestimenti dei punti selfie, con l’esposizione di antichi corredi presso la Chiesa di San Nicola a partire dalle 18,00 e in serata, sul Belvedere “Ugo Calise” dalle ore 21,00, con le note del tango e la milonga grazie alla partecipazione di AIPTA MOLISE A.S.D.La serata si congluderà in piazza Giordano con il BACIO DI MEZZANOTTE e il lancio di palloncini rigorosamente biodegradabili.



Saranno presenti stands gastronomici e non mancherà l’accoglienza degli esercizi commerciali del luogo che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e che proporanno menù e aperitivi a tema.