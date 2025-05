Bianca Balti e il cancro, la denuncia sui social: “Pillole salvavita non si trovano”

(Adnkronos) – La super modella Bianca Balti denuncia in una storia pubblicata su Instagram di non trovare i farmaci contro il cancro. "Sono una paziente oncologica – dice -. Il farmaco che sto aspettando non è facoltativo, è salvavita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità. Devo viaggiare per lavoro. Ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che state trattenendo". "Di solito non lo faccio, ma ho esaurito la pazienza e il tempo", spiega Balti rivolgendosi all'assicurazione americana e alla catena di farmacie e servizi farmaceutici: "Ho bisogno che vi diate una mossa", esorta la modella, una vita la sua fra Usa e Italia e in giro per il mondo per lavoro. "Ho passato ore al telefono – continua – tra l'uno e l'altro. Nessuno si assume la responsabilità. Nessuno risolve. State deludendo i pazienti quando hanno più bisogno di voi. Ed è inaccettabile". Nel 2022 la modella ha subito una doppia mastectomia preventiva, dopo essersi scoperta portatrice di una variante del gene BRCA1. A settembre 2024, Bianca Balti ha annunciato di avere scoperto di essere affetta da un cancro alle ovaie al terzo stadio. Dal proprio profilo, la supermodella ha documentato diversi passaggi della lotta contro la malattia, compreso l'inizio della chemioterapia lo scorso autunno. A febbraio, è salita sul palco dell'Ariston come co-conduttrice in una serata del Festival di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)