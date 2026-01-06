Arte nell’arte: successo per il concerto dell’Orchestra Sinfonica a Petrella Tifernina (VIDEO)

“Concerto di Buon Anno”: si è svolto con grande partecipazione e unanimi apprezzamenti il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Fiati del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, che ha confermato ancora una volta l’alto livello artistico e formativo dell’istituzione.

Halleluya di Leonard Cohen VIDEO

Feliz Navidad di Josè Feliciano VIDEO

L’ensemble, formato principalmente dagli studenti del Conservatorio, ha visto anche la preziosa collaborazione di due docenti di riconosciuto valore: il maestro Bifulco, flautista, e il maestro Palumbo, percussionista, a testimonianza di un proficuo dialogo tra didattica e pratica concertistica.

A dirigere l’Orchestra è stato il maestro Carlo Morelli, che ha guidato l’esecuzione con competenza e sensibilità musicale, curando anche la presentazione dei brani in programma e accompagnando il pubblico in un percorso di ascolto consapevole e coinvolgente.

Il programma ha spaziato da un medley natalizio con A Christmas Festival, ad immancabili melodie come Halleluya di Leonard Cohen e Oh Happy Day, per passare ad un brano di difficile esecuzione come Rhapsody in Blue, una delle più famose composizioni musicali di George Gershwin eseguita magistralmente, e ancora Benny Goodman Memories, per finire con la famosa Feliz Navidad di Josè Feliciano, concessa anche come bis al pubblico presente.

Alla serata hanno preso parte numerose autorità istituzionali, tra cui il Sindaco di Petrella Tifernina, Amoroso, il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Quintino Pallante, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Campobasso, Luigi Di Santo e rappresentanti della Compagnia di Larino e Stazione Carabinieri di Petrella Tifernina, il Direttore del Conservatorio “Perosi”, Maestro Ferdinando Muttillo e la Presidente Rita D’Addona, a sottolineare l’importanza culturale e sociale dell’evento. La location, la chiesa di San Giorgio martire a Petrella Tifernina, per gentile concessione del parroco don Emmanuel Maria Wanger.

Arte nell’arte. La forma più alta di comunicazione è proprio l’arte, in tutte le sue forme, espressione di un linguaggio universale, senza barriere e capace di emozionare. La chiesa di San Giorgio martire, una delle espressioni più significative, enigmatiche ed affascinanti di arte romanica, ha accolto il concerto dell’Orchestra sinfonica , di fiati e percussioni, del Perosi, amplificandone la bellezza. Una fusione tra immagini, restituiteci da maestri lapicidi, con le note degli allievi e maestri del Conservatorio Perosi.

Ennesima dimostrazione della potenza e della bellezza dei monumenti dei piccoli borghi molisani, intrisi di arte, storia e fede, e della qualità e professionalità dei giovani talenti molisani che hanno stupito ed emozionato tutti i presenti. (MDL)