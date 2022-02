Dopo l’intenso e coinvolgente concerto dedicato alla memoria della Shoah, l’Associazione Amici della Musica di Campobasso propone sabato 5 febbraio alle ore 18,30 al Teatro Savoia il duo viola e pianoforte Braconi-Dindo.

Andrea Dindo, pianista, direttore, allievo di Renzo Bonizzato, è uno dei più assidui e meritevoli allievi di Arturo Benedetti Michelangeli, si è perfezionato con Aldo Ciccolini, Andrzej Jasinski presso il Mozarteum di Salisburgo e Alexis Weissenberg, presso la masterclass di Engelberg (Lucerna). È stato allievo di Renato Dionisi per la composizione e di Piero Bellugi per la direzione d’orchestra. Premiato al Concorso di Musica da Camera di Parigi. Dindo, musicista ormai stimato e apprezzato dal pubblico di Campobasso, accompagnerà per la prima volta al Savoia, il violista Simonide Braconi che dal 1994, a soli 22 anni, ricopre il ruolo di Prima viola nel Teatro alla Scala di Milano nonché ospite, sempre in veste di Prima viola, dell’Orchestre des jeunes de la Mediterranèe, dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma e dei Berliner Philarmoniker. Perfezionatosi con Bruno Giuranna (Acc. “W. Stauffer” di Cremona) e J.Bashmet (Acc. Chigiana di Siena, diploma di merito nel 1991 e nel 1992) è stato premiato in diversi concorsi internazionali (tra cui Colonia e il “Lionel Tertis” competition in Inghilterra).

IL PROGRAMMA

L. VAN BEETHOVEN

Notturno op. 42 per viola e pianoforte

Marcia. Allegro – Menuetto. Allegretto – Adagio.Scherzo Allegro molto –

Allegretto alla Polacca – Andante Quasi allegretto – Marcia.Allegro

R. SCHUMANN

Adagio e Allegro op. 70

S. BRACONI

Fantasia in due movimenti per viola e pianoforte

P. HINDEMITH Sonata op. 11 n.4

Fantasie – Thema mit Variationen – Finale (mit Variationen)

Campobasso, 3 Febbraio 2022