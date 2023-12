Agnone: Al Teatro Italo Argentino i concerti per la festività dell’Immacolata

Le rigide condizioni climatiche hanno imposto alcune modifiche al calendario eventi di dicembre. I concerti in programma nei giorni:

● 7 dicembre – Neri per Caso

● 8 dicembre – Enzo Avitabile con i Bottari & Black Tarantella

● 9 dicembre – Tiromancino

si terranno presso il Teatro Argentino in Corso Vittorio Emanuele tutti alle ore 21:00.



Il concerto “La Musica Oltre” dell’Orchestra Sinfonica del Molise, in collaborazione con la

Pontificia Fonderia Marinelli, è stato spostato alle 18.00 dell’8 dicembre, presso la Chiesa

di San Francesco.



L’ingresso sarà gratuito per tutti gli spettacoli, ma l’accesso, per ragioni di sicurezza, sarà

consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.