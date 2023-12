A Trivento la presentazione del volume: “Casacalenda 1934 il coraggio di una donna”

La storia di una donna tenace, intraprendente, determinata e, soprattutto, coraggiosa: la maestra di scuola elementare Italina Mastroiacovo, originaria di Trivento. Rientra in Molise dopo circa dieci anni di insegnamento tra Piemonte e Val d’Aosta e le assegnano come sede Casacalenda. Proprio qui, nel 1934, si renderà protagonista di un ardito esposto indirizzato a più Autorità, contro ingiustizie e prepotenze perpetrate da alcuni esponenti delle locali gerarchie fasciste. Seguono carteggi infuocati e trasferimenti di sede. Insegnerà a Trivento soltanto nell’ultimo scorcio della carriera. Italina non è né antifascista né sovversiva: chiede solo il rispetto di leggi, regole e buon senso. E si batterà senza soluzione di continuità, anche negli anni a seguire,mettendo sempre nero su bianco il proprio pensiero.

La ricostruzione storica degli eventi condotta dagli autori Antonio Lanza e Giuseppe De Dona, ed è basata su carteggi e documenti inediti esaminati presso l’Archivio di Stato di Campobasso e presso l’Archivio dell’ ex Circolo Didattico “Emanuele Ciafardini” – attuale Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento.

Presentazione del volume e incontro con gli autori Sabato 16 dicembre alle ore 18.00, presso il Centro polifunzionale Comunale a Trivento.