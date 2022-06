Cronaca nazionale/ Suora trovata morta nella cella, schiacciata dall’armadio

Una notizia triste e luttuosa. E’ accaduto a Treviso, con la tragica morte di suor Eligia, Aveva 87 anni ed è stata trovata senza vita dalle sue consorelle, schiacciata dall’armadio della sua camera da letto.

Originaria della provincia di Cagliari e da qualche anno in servizio a Treviso, suor Eligia ha sbattuto la testa contro la sedia della sua stanza. Operava da anni nella comunità che accoglie e accompagna le ragazze madri con problemi di dipendenze.

Non vedendola più le consorelle sono andate a chiamarla in camera facendo la tragica scoperta. Nonostante la chiamata immediata al 118 per la suora non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Treviso.

foto di repertorio