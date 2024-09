Zambito Marsala (Intesa Sp): “Con Luiss osservatorio sulle competenze”

(Adnkronos) – “Intesa Sanpaolo crede fortemente sull'education e sui progetti di crescita civile e culturale della società. Abbiamo quindi sviluppato insieme alla Luis Guido Carli, un'Ateneo di eccellenza italiana, un nostro partner strategico, un osservatorio sulle competenze, Look4ward, che ha proprio l'obiettivo di andare a monitorare il fabbisogno di nuove competenze in un mercato in continua trasformazione. Da qui abbiamo sviluppato, come Intesa Sanpaolo, un formato in affiancamento agli Atenei e alle scuole di ogni ordine e grado per supportare gli studenti nella loro ispirazione verso i trend globali, cioè le nuove economie che impattano sui processi trasformativi della società e quindi sulle competenze chiave in un mondo del lavoro in continua e rapida trasformazione". Così Elisa Zambito Marsala, responsabile education ecosystem e global value programs Intesa Sanpaolo, intervenuta alla cerimonia di benvenuto alle matricole, presso il Campus dell'Università Luiss Guido Carli. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)