“Zaino Sospeso” del lions ClubTermoli Host: un gesto di solidarietà per i bambini di Termoli

A Termoli e Campomarino prende il via la nuova iniziativa solidale dal titolo Zaino Sospeso promossa dal Lions Club Termoli Host in

collaborazione con alcune cartolibrerie e cartolerie. L’obiettivo è semplice ma di grande valore: sostenere le famiglie che a causa del

crescente costo della vita faticano ad affrontare le spese scolastiche dei propri figli.



Chiunque entri nelle cartolibrerie aderenti all’iniziativa, potrà dare il proprio contributo acquistando articoli per la scuola: quaderni, penne, colori, libri, zaini o qualsiasi altro materiale didattico. Si possono donare anche oggetti usati purché in buono stato.



Tutte le donazioni saranno raccolte in appositi scatoloni presenti nei negozi e, al termine del progetto, saranno ripartite tra le scuole che

provvederanno alla distribuzione agli studenti delle famiglie in difficoltà. L’aumento dei prezzi e le numerose spese legate all’istruzione mettono in seria difficoltà molti nuclei familiari. Proprio per questo motivo, il progetto Zaino Sospeso vuole rappresentare una mano tesa, un aiuto concreto che, grazie alla generosità dei cittadini, potrà alleviare il peso delle spese scolastiche e garantire ai bambini e ai ragazzi strumenti indispensabili per studiare con serenità.

Il Lions Club Termoli Host invita tutti a partecipare, ricordando che ogni piccolo gesto può fare la differenza. Comprare un quaderno, delle

penne o uno zaino diventa così un atto di solidarietà che si trasforma in speranza e opportunità per i più piccoli e i giovani favorendo per

loro un futuro migliore.

Tale service è promosso in tutti i Distretti lionistici italiani. Lo Zaino Sospeso sarà presente a Termoli nelle cartolibrerie e cartolerie 10 e Lode di Via Gabriele Pepe n.33, Il Papiro di Via Polonia n.16, Archimede di Via Firenze 6c, Buffetti Falcolini di Via Martiri Della Resistenza n.64 e a Campomarino presso The Newspaper di Viale Guglielmo Marconi n.9.