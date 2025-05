YSK approda a Termoli con il 103° store in Italia, secondo in Molise. Previste assunzioni

La catena danese di articoli per la casa e il giardino, emblema del puro stile scandinavo, apre un secondo punto vendita in Molise in meno di un anno. Tante idee per arredare, sconti e assunzioni.

JYSK, catena danese di articoli per la casa e il giardino, emblema del puro stile scandinavo, venerdì 30 maggio inaugura un nuovo punto vendita a Termoli in provincia di Campobasso, in Molise. L’apertura del 2° store nella regione, dopo Ripalimosani, 103° in Italia, rappresenta non solo un traguardo significativo per JYSK, ma anche un simbolo del continuo impegno e investimento nel mercato italiano.

In occasione dell’apertura del nuovo punto vendita in via Corsica 139, prevista per le ore 10.00, JYSK, celebre per il concept “Scandinavian Sleeping & Living”, accoglie i suoi nuovi clienti con un evento speciale. Per l’occasione è stata pensata una promozione eccezionale, valida fino al 4 giugno: sconti fino al 75% su oltre 2.000 articoli selezionati per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessili, complementi d’arredo, cuscini, materassi e biancheria da letto. Inoltre, chi visiterà il negozio nel giorno dell’inaugurazione potrà usufruire di uno sconto extra del 10%.

Anche JYSK Termoli è stato progettato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale e che offre ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile ‘navigare’ tra i corridoi e orientarsi tra le proposte in puro stile scandinavo. Tra queste, nello store JYSK di Termoli si possono scoprire tutte le novità della collezione Nordic Mood per la casa e il giardino. Con la bella stagione, infatti, è arrivato il momento di rinnovare gli spazi esterni e godersi al massimo la vita all’aria aperta. Bastano pochi dettagli per trasformare un grande giardino, un intimo patio o un piccolo balcone in un angolo accogliente e confortevole in puro stile hygge, espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe – con l’h iniziale un po’ aspirata – che rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, comodità e sul senso della condivisione.

Presente in venti regioni, per garantire e supportare l’espansione, JYSK Italia ha più di cento posizioni aperte su tutto il territorio nazionale con altrettante possibilità di crescita in un ambiente dinamico fondato su una cultura di stampo internazionale dove lavoro di squadra, sviluppo e risultati sono gli obiettivi comuni. Per l’apertura di Termoli si cercano Sales Assistant.

Con 103 negozi e oltre 800 dipendenti su tutto il territorio nazionale, JYSK conosce bene il valore della sua forza vendita, che è anche uno dei motivi del suo successo a tutte le latitudini. Come attesta la Certificazione Top Employers Italia 2024 e 2025, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e nella gestione strategica delle risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente lavorativo e il mondo del lavoro. Un attestato di stima che JYSK Italia ha ottenuto a gennaio 2025, dal Programma Top Employers, che ha riconosciuto e certificato più di 2.200 Top Employer in 122 Paesi di tutto il mondo.

A cui si aggiunge ora la certificazione UNI PdR 125:2022 per l’adozione di un sistema di gestione per la parità di genere, frutto sia di un costante impegno di JYSK a livello globale sulle tematiche Diversity, Equity e Inclusion (DEI), attraverso solidi e innovativi processi di people management (dal recruitment alla valutazione delle performance, dai processi di formazione a quelli di crescita e carriera interni) sia di numerosi collaboratori e collaboratrici ingaggiati e con un forte spirito di appartenenza aziendale.

“La nostra ambizione è essere la prima scelta per coloro che cercano opportunità nel mondo del retail. Crediamo che collaboratrici e collaboratori siano la chiave del nostro successo. Per questo ci impegniamo ad offrire non solo un ambiente di lavoro attrattivo, ma anche possibilità di crescita e stimoli a raccogliere nuove sfide all’interno dell’azienda”, sostiene Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia. “Per supportare la nostra rapida crescita nel mercato italiano abbiamo bisogno dei migliori talenti che possano crescere con noi, affrontando sempre nuove esperienze e nuove responsabilità all’interno dell’azienda. Nell’ultimo anno abbiamo raggiunto traguardi straordinari: abbiamo celebrato i 15 anni di JYSK in Italia e completato la nostra presenza in tutte le 20 regioni del Paese. Tra i riconoscimenti ottenuti, spiccano Top Employer e quello per la parità di genere. Inoltre, abbiamo servito un numero crescente di clienti, registrando un incremento delle vendite e una maggiore notorietà del nostro brand. Questi successi sono il frutto dell’impegno e del lavoro di squadra di tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita di JYSK, sia nei negozi che in sede”.

Nell’anno finanziario 2023/24, JYSK Italia ha ottenuto il proprio miglior risultato, con un fatturato di 122,4 milioni di euro, che rappresenta un incremento del 17,9% sull’esercizio precedente e nello stesso periodo (1° settembre 2024 – 31 agosto 2024) ha aperto 8 nuovi negozi e, in totale, ha realizzato 17 interventi sui negozi tra trasferimenti in nuove location, ampliamenti di negozi esistenti e restyling al più recente store concept 3.0.

JYSK TERMOLI

· Grande apertura: venerdì 30 maggio, ore 10.00 – 20.00

· Indirizzo: via Corsica 139, Termoli (CB)

· Altri store in Molise: JYSK Ripalimosani (CB)

CARRIERA IN JYSK

· Tutte le posizioni aperte: lavoro.jysk.it