Wizz Air lancia ‘All you can fly’: 599 euro per volare verso oltre 800 destinazioni a prezzo fisso

(Adnkronos) – Wizz Air, la compagnia aerea europea più sostenibile a livello globale, annuncia il lancio della sua membership 'All You Can Fly', offrendo un ampio numero di voli su un periodo di 12 mesi a 599 euro, verso più di 800 destinazioni. La 'Wizz All You Can Fly' membership è la prima del suo genere in Europa, con Wizz Air come unica compagnia aerea a offrire un numero così esteso di voli a prezzo fisso. La membership annuale da 599 euro darà ai viaggiatori accesso ai voli su tutta la rete Wizz Air, con una tariffa di prenotazione a 9,99 euro. Questa nuova membership offrirà dunque ai viaggiatori un'opportunità straordinaria per viaggiare quanto desiderano, permettendo loro di risparmiare sul prezzo abituale dei biglietti. Dal sole e dal mare del Mediterraneo alle escursioni nelle Alpi Austriache, fino alle città come Parigi e Londra, la Wizz All You Can Fly membership connetterà i viaggiatori ad alcune delle più ambite destinazioni sia in Europa che oltre. La membership è valida per un passeggero per un periodo di 12 mesi. Gli affiliati potranno scegliere tra le destinazioni disponibili 72 ore prima della data e dell'ora di partenza. La compagnia aerea, inoltre, lancia un'offerta di prevendita limitata della All You Can Fly membership a un prezzo eccezionale di 499 euro. La prevendita iniziata questa mattina alle 10 si concluderà alle 23:59 del 15 agosto. Dopo la prevendita, la membership sarà disponibile al prezzo regolare di 599 euro. I passeggeri potranno prenotare voli all'interno della Wizz All You Can Fly membership a partire dal 25 settembre 2024. I clienti Wizz Air potranno utilizzare la membership per volare quanto vorranno. Potranno viaggiare da quasi 200 città in oltre 50 Paesi su 800 rotte Wizz. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)