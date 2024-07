Wimbledon, la magia di Sinner gela Shelton – Video

(Adnkronos) – Una magia e il pubblico va in tilt. Jannik Sinner dà spettacolo sul Campo Centrale di Wimbledon con un tweener da applausi. Sul 4-5 nel terzo set, il numero 1 del mondo gela lo statunitense Ben Shelton. Da fondo, l'azzurro colpisce la palla tra le gambe con un preziosismo che spiazza l'americano: il passante successivo dell'altoatesino non dà scampo e si va sul 5-5, prologo al tie-break che regala all'italiano la vittoria in 3 set. "Come ho fatto? Fortuna", dice Sinner alla fine. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)