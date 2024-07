Wimbledon, Alcaraz resta campione: Djokovic battuto in finale

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz trionfa a Wimbledon 2024. Lo spagnolo, detentore del titolo e numero 3 del mondo, come nella finale 2023 batte il serbo Novak Djokovic, numero 2 del ranking, per 6-2, 6-2, 7-6 (7-4). Alcaraz, 21 anni, conquista il secondo titolo di fila sull’erba londinese, il quarto Slam della carriera e il 15esima torneo nel circuito. L’iberico annichilisce il 37enne Djokovic nei primi 2 set con un copione identico: break immediato e poi allungo in finale di frazione con il secondo servizio strappato al rivale. Nel terzo parziale, Djokovic non sfrutta una palla break che potrebbe rimetterlo in carreggiata. Sul 4-4, il serbo scivola sotto 0-40: Alcaraz sfrutta la seconda delle 3 palle break e mette la freccia verso il traguardo. Lo spagnolo ha a disposizione 3 match point ma si inceppa: Djokovic resta vivo con un incredibile controbreak (5-5). Si va al tie-break, Alcaraz conquista un mini break di vantaggio e non si guarda più indietro: 7-4, vince e resta re di Wimbledon. "Wimbledon è il sogno di tutti e io sto vivendo il mio sogno. Sapevo che Nole non avrebbe mollato, è un combattente incredibile: quando ho fallito i match point, ho cercato di restare positivo. Nel tie-break ho cercato di giocare il mio miglior tennis, ho lottato e ci ho creduto", ha detti Alcaraz dopo la vittoria. "E' incredibile aver vinto Roland Garros e Wimbledon, ed è un onore essere sullo stesso piano di Novak. Non mi considero ancora un campione come loro, cercherò di costruire il mio percorso", ha sottolineato. Quella di Carlos Alcaraz "è stata una vittoria che ha davvero meritato. Incredibile quello che fa a 21 anni", ha affermato dal canto suo Djokovic aggiungendo: "Non è il risultato che volevo, soprattutto nei primi 2 set. Ma ha giocato a un livello incredibile". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)