Volontariato e donazione di sangue a San Massimo col memorial Nives per l’Avis

Celebrare la vita in memoria di chi ha sacrificato la propria come la piccola Nives.

Questo l’intento della manifestazione in programma venerdì 3 giugno 2023 a San Massimo con la partecipazione di volontari e di tanti bambini.

L’Avis comunale, col supporto del CSV Molise, ha organizzato una giornata piena di eventi all’insegna della solidarietà. L’obiettivo è quindi quello di porre in essere gesti concreti che aiutino a salvare vite e al contempo lanciare dei messaggi che diffondano ulteriormente la cultura della solidarietà e del volontariato.

‘Memorial Nives per l’Avis’ il titolo della manifestazione che prenderà il via alle ore 8, quando in piazza Marconi arriverà l’autoemoteca dell’Avis regionale per la raccolta sangue. Alle 10.15 nella sala consiliare si darà il via al convegno. I lavori saranno aperti da Maria Chiovitti, presidente dell’Avis di San Massimo, dopodiché si passerà ai saluti del sindaco Alfonso Leggieri, del presidente dell’Avis Molise Pia Barile e del presidente dell’Avis provinciale di Campobasso Antonio Forcione.

Il presidente della FIODS e del CSV Molise Gian Franco Massaro illustrerà le tante iniziative messe in campo nell’ultimo anno, quindi sarà la volta di Pasquale Marino, che parlerà dei criteri di selezione del donatore, e di Pasquale Spagnuolo, chiamato a definire i passi in avanti compiuti in 50 anni di associazionismo.

Per tutta la durata dell’evento i bambini potranno giocare e divertirsi con gli animatori.