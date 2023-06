“Vivi la vita”, al via la terza edizione della Festa della Musica a Termoli

Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale di Termoli e l’assessorato alla Cultura celebrano la “Festa della Musica” giunta a livello nazionale alla ventinovesima edizione.

Una manifestazione che si terrà a Termoli sabato 24 giugno e che promuove la musica in tutte le sue forme accendendo i riflettori sulle principali vie del centro dove si terranno concerti itineranti.

La kermesse è organizzata di concerto con la Pro Loco e i commercianti del centro.

In Italia la Festa della Musica ha visto la sua prima edizione nel 2016, nascendo invece il 21 giugno del 1982 per volere del Ministero della Cultura francese ed arrivando successivamente in tutta Europa tre anni più tardi.

Quest’anno sono 811 le piazze italiane nelle quali si terrà la “Festa della Musica” che vedrà esibirsi, complessivamente, 25076 artisti.

L’evento, che quest’anno ha come tema “Vivi la Vita”, oltre alla particolare attenzione per l’ambiente, sarà dedicato alla sicurezza del dopo concerto, con importanti iniziative sul ruolo culturale e sociale della musica attraverso concerti e performance. L’organizzazione è a cura del Ministero della Cultura, del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, SIAE e dell’AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica).

Solitamente segna anche l’avvio ufficiale dell’estate e quest’anno in città proporrà sette locations con altrettante esibizioni a partire dalle ore 20:

Largo Piè di Castello

Mike Campanelli Dj

Live Dj set dalle ore 21

C.so Nazionale (lounge Bar Diletta)

Antonio e Patty

Dalle ore 21

C.so Nazionale (Santo/Marea)

Dj Arka

Live Dj Set dale ore 21

Piazza S. Antonio

Saxim Duo

dalle ore 21

Piazza Insorti D’Ungheria

I Folli

dalle ore 21

Piazza Duomo

Discofritto + Sofreshandsoclean

Live Dj set dalle ore 20

C.so Fratelli Brigida (Bar Grecale)

Fall Out

dalle ore 20