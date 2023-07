Vinchiaturo / Calcio, il tecnico del Campobasso, Mosconi, si presenta ai tifosi

Ieri , alle 15.30 si è svolta la conferenza stampa del nuovo tecnico dei rossoblù, Andrea Mosconi, che è stato presentato insieme al suo staff dal D.S. De Filippis . Mosconi, ha esordito ringraziando il D.S. e la società per averlo scelto. “ Faremo di tutto per tornare in serie C”.

Quali sono le squadre che teme di più?

“Penso, la Sambenedettese – risponde il mister – poi L’Aquila e il Senigallia, ma è sempre il campo poi il giudice supremo”.

Come vede i tifosi rossoblù?

“Hanno grande entusiasmo – continua Mosconi- faremo di tutto per ripagarli e sono convinto che faremo un ottimo campionato”.

A quali allenatori si ispira?

“A Conte e Juric – risponde il tecnico- come modulo mi piace l’uomo contro uomo, aggredendo gli avversari, ma i miei uomini devono sudare la maglia e combattere fino all’ ultimo secondo; solo cosi – conclude Mosconi – si possono raggiungere grossi traguardi”.

Arnaldo Angiolillo