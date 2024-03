Verso il sold out la data zero del nuovo tour di Levante all’Auditorium di Isernia

Dall’incanto dell’Arena di Verona dove ha celebrato

i suoi primi 10 anni di carriera e ha dato voce, immagine

e corpo al suo ultimo album “Opera Futuro”

al primo passo verso il futuro con un nuovo tour nei teatri

“OPERA FUTURA LIVE NEI TEATRI”

DATA ZERO DOMENICA 10 MARZO A ISERNIA

Ultimi biglietti disponibili

Isernia, 1 marzo 2024. Viaggia verso il sold out la data zero del nuovo tour di Levante, in

programma domenica 10 marzo all’Auditorium di Isernia. Pochissimi i biglietti ancora

disponibili online su Ticketone e Ciaotickets e nelle rivendite autorizzate. Dopo lo show

evento dello scorso settembre all’Arena di Verona, ora nel suo concerto nei teatri la

cantautrice, autrice e scrittrice siciliana ripercorre con il pubblico questi primi 10 anni di

musica, anni importanti di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione di 5

dischi e 3 libri a cui si sono aggiunte colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto

altro. Dopo la data zero di Isernia il tour di Levante partirà ufficialmente il 13 marzo dal

teatro Goldoni di Livorno.

Dall’esordio esplosivo con il singolo “Alfonso” (2013), che ha scalato le classifiche

ottenendo la certificazione oro, Levante non si è più fermata: i suoi primi due

album “Manuale distruzione” (2014) e “Abbi cura di te” (2015) le hanno fatto

conquistare i cuori di un pubblico crescente e i più importanti palchi d’Italia. Il 2017 è

l’anno della consacrazione: l’esordio come scrittrice porta direttamente in classifica il suo

primo romanzo “Se non ti vedo non esisti”. In aprile pubblica il suo terzo album “Nel

caos di stanze stupefacenti” acclamato da critica e pubblico e subito in cima alle

classifiche di vendita, ottenendo la certificazione di disco d’oro. In maggio 2017 accetta di

ricoprire il ruolo di giudice ad “X Factor 11”. Il 2018 è un anno denso di nuovi progetti:

oltre al successo della sua prima collaborazione internazionale (il brano “Stay Open”

featuring Diplo e Mø), la cantautrice ha lavorato al suo nuovo romanzo, intitolato “Questa

è l’ultima volta che ti dimentico” uscito il 13 novembre e subito entrato in classifica.

Nell’ottobre 2019 pubblica il suo quarto album “Magmamemoria” e da cui vengono

estratti i singoli “Andrà tutto bene”, “Lo stretto necessario” con Carmen

Consoli e “Bravi tutti voi”. A novembre suona per la prima volta al Forum di Assago:

una serata di grande festa che celebra il percorso artistico della cantautrice. Nel 2020 la

cantante ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Tikibombom”. A luglio 2020

esce il singolo inedito “Sirene”, seguito a settembre da Vertigine assieme ad Altarboy .

Nel maggio 2021 è stata la volta del singolo “Dall’alba al tramonto”, mentre a giugno ha

pubblicato il romanzo “E questo cuore non mente”. Nel 2023 ha preso parte al Festival

di Sanremo con il brano “Vivo” che ha anticipato il quinto album “Opera futura”.