“Variabile Indipendente” rassegna delle opere artistiche del dottor Peppino Ramunno – Castello Svevo di Termoli

In questi giorni presso il Castello Svevo di Termoli è in corso una mostra delle opere artistiche del dottor Peppino Ramunno dal titolo “Variabile Indipendente” il segno espressivo tra arte moderna e contemporanea. Il dottor Ramunno ha voluto dedicare questa rassegna al maestro Achille Pace, pittore italiano del secondo novecento noto per la sua mostra antologica “Sul filo del discorso”. In un tripudio di colori, le opere di Ramunno vogliono interpretare emozioni, sensazioni con riferimento a scottanti problemi sociali.



Il riferimento all’emarginazione, all’immigrazione, alla fratellanza, al mondo femminile e alla nascita di una nuova vita sono il fil rouge che si dipana tra le varie opere sopratutto pittoriche realizzate su varie supporti che vanno dalla tela, a materiali molto semplici e di uso comune.

Particolarmente piacevole può essere intrattenersi con l’autore, con il quale si potranno scambiare le impressioni ed le emozioni suscitate dalla visione delle opere stesse.

La Mostra rimarrà aperta al pubblico presso il Castello Svevo del borgo antico di Termoli fino al giorno 6 aprile 2024, la mattina dalle 11,00 alle 13,00, il pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30.