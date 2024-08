Vaiolo delle scimmie, dichiarata emergenza in Africa: epidemia partita dal Congo

(Adnkronos) – Mpox o vaiolo delle scimmie è ufficialmente, in Africa, 'emergenza sanitaria pubblica per la sicurezza continentale'. La dichiarazione arriva dall'Africa Centres for Disease Control and Prevention, che ne ha dato notizia in una conferenza stampa. La decisione è legata all’epidemia di vaiolo che si è diffusa dalla Repubblica Democratica del Congo ai Paesi vicini. Domani anche l'Organizzazione mondiale della sanità, che ha convocato il Comitato d'emergenza, fornirà "il suo parere in merito all'eventualità che l'epidemia costituisca un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. "In caso affermativo – aveva scritto il dg dell'Oms, Tedros Adhanom Grebreyesus su X – saranno indicate raccomandazioni temporanee su come prevenire e ridurre al meglio la diffusione della malattia e gestire a livello globale la risposta sanitaria". Dall'inizio di quest'anno, la Repubblica democratica del Congo ha sperimentato una grave epidemia di Mpox, con oltre 14mila casi segnalati e 511 morti. I Cdc africani avevano messo in guardia la scorsa settimana sulla rapida diffusione dell’infezione virale, convocando per oggi la conferenza stampa. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)