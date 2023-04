USA/ Bussa alla porta di un anziano per errore: l’uomo lo spara in testa

Ancora l’uso spropositato dele armi al centro delle cronache americane.

Colpito alla testa e al petto con colpi di arma da fuoco solo perché aveva sbagliato abitazione e aveva bussato alla porta sbagliata per prendere i suoi fratellini, è l’assurdo episodio che per poco non è costato la vita a un ragazzino statunitense di soli 16 anni Ralph Yarl, ora ricoverato in gravi condizioni in un ospedale a Kansas City, nello Stato del Missouri.



Il liceale si è presentato alla porta di casa dell’uomo che ha sparato, un pensionato di 80 anni.

Dopo i soccorsi al sedicenne, l’uomo è stato arrestato la stessa sera poco prima di mezzanotte ma rilasciato meno di due ore senza nessuna accusa.