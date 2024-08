US Open, Paolini vola agli ottavi

(Adnkronos) – Jasmine Paolini, tennista numero cinque al mondo, è agli ottavi di finale degli Us Open, ultimo Grande slam stagionale. Sul cemento di Flushing Meadows di New York, l'azzurra supera in due set, con i parziali di 6-3, 6-4, la kazaka Yulia Putintseva, numero 52 del ranking Wta, dopo un'ora e 35 minuti di incontro. Paolini è la prima tennista italiana a raggiungere gli ottavi di finale dei quattro tornei del Grande Slam in un anno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)