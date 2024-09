US Open, Paolini eliminata negli ottavi di finale

(Adnkronos) – Jasmine Paolini eliminata negli ottavi di finale del singolare femminile dell'US Open. L'azzurra, testa di serie numero 5, è stata sconfitta dalla ceca Karolina Muchova che si impone per 6-3, 6-3. Muchova gioca un match praticamente perfetto. Il servizio produce 3 ace, quando c'è la prima palla è quasi sempre punto (82%) e quando bisogna ricorrere alla seconda la situazione non peggiora granché (69%). Paolini non riesce a dominare gli scambi (10 punti) e non crea mai i presupposti per invertire la rotta di un match che appare scritto. Muchova non concede nulla e nel secondo set alza ulteriormente il ritmo: 4 game consecutivi e un parziale di 16 punti a 5 per chiudere i conti e volare ai quarti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)