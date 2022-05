Ururi, alla Carrese vittoria dei Giovani

Anche per Ururi la Carrese è stata interpretata come il simbolo, in prospettiva, del ritorno alla normalità.

Sono i Giovani i vincitori della corsa nel comune bassomolsiano. Il Carro dei biancocelesti ha trionfato nella seconda corsa del 2022 in Molise, dopo quella di San Martino.

La gara è stata combattuta e non è mancato il sorpasso prima dell’arrivo che ha premiato gli sfidanti, dato che i Giovanotti partivano in testa in virtù della vittoria nel 2019.

Assente il carro giallo verde perché i buoi sono stati bloccati in Puglia.

foto di repertorio