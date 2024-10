Uragano Milton, meteorologo si commuove in diretta: “Sarà orribile”

(Adnkronos) – L'uragano Milton si prepara a colpire la Florida. E mentre molti residenti sono in fuga, le condizioni si aggravano al punto che il meteorologo della NBC John Morales è scoppiato in lacrime commentando l'avvicinarsi dell'uragano e spiegando la sua pericolosità: "È semplicemente un uragano incredibile, incredibile, incredibile. È sceso… È sceso di 50 millibar in 10 ore", ha detto con la voce rotta, riferendosi a una misurazione della pressione atmosferica, con la tempesta si sta intensificando, "mi scuso. È semplicemente orribile". "I venti massimi sostenuti sono di 160 miglia orarie", ha continuato Morales, "e stanno solo guadagnando forza nel Golfo del Messico dove i venti, intendo, i mari, sono così, incredibilmente, incredibilmente caldi. Da record, come si può immaginare". La reazione del meteorologo ha commosso molti utenti, che hanno empatizzato condividendo i suoi timori: "Le sue parole aumentano la mia preoccupazione", ha scritto un utente su TikTok. "Sono grato che ci sia qualcuno con emozioni vere che condivide le notizie", ha scritto un altro. "Non scusarti! Senti quello che sentiamo tutti". Era stato proprio Morales, l'8 ottobre, a condividere un aggiornamento su X in cui spiegava come l'uragano Milton continuasse a crescere: "Un campo di vento in espansione, l'angolo di avvicinamento alla costa e la forza formidabile, tutto ciò porterà a un'ondata di devastazione profonda e dannosa in Florida", ha scritto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)