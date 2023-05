Università e Scuola, integrazione didattica, buone pratiche, giochi, emozioni e magia: La due giorni finale del tirocinio di UniMol

Giornate davvero da ricordare per Studentesse e Studenti del IV anno e del III anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria – Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione – dell’Università degli Studi del Molise. Una due giorni intensa, coinvolgente, ricca di emozioni e di allegra spensieratezza, quella appena vissuta e ospitata all’UniMol.

La prima giornata – martedì 16 maggio – nell’ambito del tirocinio indiretto con bambine e bambini della sezione 4^ della Scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia, con l’inconsueta lezione tenutasi all’interno del PalaUniMol incentrata sull’attività motoria con il metodo EAS (Episodio di apprendimento Situato). Altro momento di lezione è stato poi quello riservato interamente ai futuri e alle future insegnanti di Formazione primaria UniMol, che hanno progettato nei minimi dettagli dei momenti ludici da far realizzare successivamente ai bambini.

L’intento è stato quello di rispolverare i giochi del passato, quelli dei loro nonni, per farli sperimentare ai bambini, senza tralasciare in tutto ciò un tocco multiculturale e magico, con giochi presi dalla tradizione delle popolazioni africane e con i bambini accompagnati da studentesse travestite da fate. La prima giornata si è conclusa con la premiazione degli alunni della sezione 4^ della scuola dell’infanzia di Montenero con la consegna di gadget di Ateneo personalizzati a ricordo dell’intensa giornata trascorsa all’Università del Molise.

Un esempio di integrazione didattica tra Università e la Scuola è stato, invece, il nocciolo della seconda giornata (mercoledì 17 maggio), che ha reso “protagonisti” alunni e universitari, questi ultimi a conclusione del loro percorso di tirocinio.Nell’Aula Magna di Ateneo, infatti, studentesse e studenti del III anno di Scienze della Formazione Primaria e gli alunni della Scuola primaria della Nuova Direzione Didattica di Vasto, accompagnati dalla Dirigente, Concetta Delle Donne, hanno vissuto un momento d’insieme, di condivisione e di buone pratiche didattiche con

la rappresentazione della “Mitica Armonia” tratta dalla trilogia di Opera Kids Show e portata in scena dalla III^ A Peluzzo.

I bimbi con i loro costumi grecizzanti, hanno messo in scena la storia di un giovane coraggioso, Aristeo, che sale sul monte Elicona per convincere le muse dell’arte a tornare sulla terra affinché riportino di nuovo l’amore e la pace tra gli uomini. Il fine della raffigurazione è stato quello di avvicinare i bambini ai temi sociali, in particolar modo quello della pace. E a questo proposito è stato possibile indurre una riflessione sulle vicende che ruotano attorno alla responsabilizzazione individuale, al ruolo che ognuno di noi ha all’interno di una comunità e al valore del dialogo.Ad accogliere tutte e tutti il Presidente del corso di laurea di Formazione primaria, Prof. Luca Refrigeri, con i tutor Giuseppe D’Aloise, Florindo Palladino e Leo Galizia.