UniMol:Nuovo accesso a Medicina e Chirurgia e Semestre filtro

Domani, giovedì 26 giugno, ore 11.00, Incontro informativo – Aula “F. Modigliani” (160 posti) -Campus Universitario Vazzieri – II Edificio polifunzionale, Via Francesco de Sanctis, Campobasso

Nuovo accesso a Medicina: al via il ciclo di incontri con studentesse, studenti e famiglie organizzato dall’Università degli Studi del Molise. L’intento è quello di approfondire direttamente nel dettaglio le novità introdotte dal Ministero dell’Università e della Ricerca per quanto riguarda la possibilità di accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico che resta a numero programmato.

Il primo appuntamento, giovedì 26 giugno alle ore 11:00. I professori Germano Guerra, direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della salute “V. Tiberio”, Luca Brunese e Gennaro Raimo illustreranno la riforma, partendo dai punti principali come il funzionamento del semestre filtro, i tempi previsti per l’iscrizione e come funziona la doppia iscrizione a un corso di laurea affine. Inoltre il meccanismo dei crediti e la graduatoria nazionale.

L’incontro informativo si terrà nell’Aula “F. Modigliani” (160 posti) – Campus Universitario Vazzieri – al terzo piano del II Edificio polifunzionale, via Francesco de Sanctis, Campobasso. Sono invitati tutti coloro che sono interessati al percorso di studi per diventare medici e le famiglie, sarà anche l’occasione per illustrare la specifica offerta formativa e la gamma dei servizi dedicati che UniMol assicura proprio in relazione alla riforma di Medicina.

È davvero importante partecipare e rappresenta un’opportunità significativa per porre domande dirette e sciogliere i dubbi che si legano alle nuove modalità di accesso.

semestre.filtro@unimol.it è l’indirizzo mail al quale scrivere per informazioni

