“Una Settimana nel C.A.O.S. – Cittadinanza AttivaObiettivo Scuola”, testimonial d’eccezione Peppe Servillo

L’Istituto Comprensivo F. Amatuzio – Pallotta di Bojano in collaborazione con USR Molise e l’I.I.S. “Lombardo-Radice” dal 26 al 29 Aprile, promuove e organizza: “Una Settimana nel C.A.O.S. – Cittadinanza Attiva Obiettivo Scuola”.



L’iniziativa è stata ideata come un progetto culturale di comunità, di cui i ragazzi e le ragazze sono destinatari e al contempo attori, che prevede una pluralità di azioni collettive, quali incontri con artisti, scrittori, giornalisti, imprenditori, workshop, spettacoli, esposizioni, proiezioni e altre occasioni di crescita individuale e comunitaria.



L’intento della manifestazione è quello di creare, su tutti i territori di inserimento delle scuole, un CAOS organizzato, fatto di eventi, incontri e attività che hanno come sfondo integratore la Cittadinanza Attiva, un tema complesso e al contempo essenziale, sul quale la scuola investe quotidianamente, per formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione della collettività, consapevoli delle tradizioni e delle memorie della comunità di appartenenza, in grado di compiere scelte autonome all’interno di un confronto continuo con i valori che orientano la società in cui vivono.



Il fil-rouge dell’intera manifestazione è la definizione di cultura, dichiarata dall’UNESCO nella Conferenza mondiale sulle politiche culturali, a Città del Messico dal 26 luglio al 6 agosto 1982 che recita così: «La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli aspetti

spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze.»



“Cultura, dal latino còlere, coltivare. È l’etimologia stessa che ci restituisce il suo senso più profondo: coltivare sé stessi attingendo a piene mani al patrimonio letterario, storico, artistico, scientifico, soddisfare le curiosità, educarsi alla bellezza- afferma Il dirigente dell’I.C. Amatuzio-Pallotta Scolastico Ida Cimmino “ La cultura richiede lo stesso tempo paziente e certosino della

coltivazione dei campi, la stessa cura, lo stesso amore. Educare alla coltivazione del sé è uno dei compiti della scuola; l’obiettivo è generare pensieri liberi, originali, in grado di partecipare in maniera attiva alla vita sociale del gruppo di cui si fa parte ed innescare processi di rinnovamento profondo. C.A.O.S. è un esperimento che ricolloca nel giusto rapporto di interazione sinergica la scuola e il territorio, le aule e la vita.”