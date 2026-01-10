Una serata all’Alphaville: prende il via la programmazione Inverno 2026

Con l’ultimo capolavoro di Jim Jarmusch riparte la stagione invernale 2026 del Cinema Alphaville.

Domenica 11 e lunedì 12, eccezionalmente in doppia proiezione, “Father Mother Sister Brother”, uscito nelle sale italiane a dicembre 2025,

vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, racconta tre capitoli di legami familiari con un cast stellare (Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits, ecc.). È una commedia drammatica che mette in scena dinamiche leggermente disfunzionali rimandando comunque all’importanza di appartenere ad un nucleo famigliare, e in particolare ad un vincolo fraterno, in qualche modo imprescindibili.

“Nessuno dei personaggi di questo universo dice la verità fino in fondo – i silenzi fanno parte del copione tanto quanto i dialoghi – e tutti sono impegnati a ricoprire il ruolo loro assegnato in famiglia, probabilmente da sempre, come capita ad ognuno di noi”.



Ogni domenica e lunedì, presso in cinema gioiello di Via Muricchio, verranno proposti film per riflettere o per sognare, film indipendenti,

candidati ai premi cinematografici più prestigiosi. Scelti tra le più recenti produzioni, si rivolgono soprattutto ad un pubblico appassionato, che ne apprezza l’originalità, la complessità o i temi a volte controversi.

Buona visione.

ALPHAVILLE

Via MURICCHIO, 7 – Campobasso

BIGLIETTO UNICO 5€ (+ 0,50€ diritti di prevendita)

POSTI NUMERATI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. I biglietti di tutti i film saranno in prevendita fino a mezz’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo.



Clicca sul link KMD ALL’ALPHAVILLE per essere indirizzato alla pagina della prenotazione.



Per maggiori informazioni:

3201861198 – 3204422328

[email protected]