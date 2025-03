Una Relazione Per Un’Accademia: Luca Marinelli e Fabian Jung al Fulvio e al Loto

Dopo i successi cinematografici di Non essere cattivo, Jeeg Robot, Martin Eden, Le otto montagne, vincitore del premio della giuria al 75°

Festival di Cannes e del David di Donatello 2023, Luca Marinelli firma la sua prima regìa con la trasposizione teatrale del testo di Franz Kafka, in cui Fabian Jung, fantastico attore tedesco, interpreta il ruolo di Rot Peter, la scimmia a cui Kafka dà voce nel 1917 in un racconto breve e straordinario. Peter viene catturato mentre è con il suo branco, lo feriscono due pallottole. Durante la prigionia, capisce: può imitare molto bene gli uomini e garantirsi la libertà. Dopo cinque anni, gli antropologi si ritrovano ad ascoltare una scimmia trasformatasi in relatore accademico.

Un testo che affronta in termini grotteschi la condizione di chi è costretto a vivere un’esistenza che non gli appartiene pur di conformarsi ai

dettami della società e ricavarne una forma di libertà: come la stessa scimmia racconta durante la relazione, non è stata la sola ricerca della libertà a suggerire la soluzione ma la necessità.

sabato 15 marzo, ore 20.45

Teatro Fulvio

Guglionesi

domenica 16 marzo, ore 18.00

lunedì 17 marzo, ore 20.30

Teatro del Loto

Ferrazzano

FABIAN JUNG in UNA RELAZIONE PER UN’ACCADEMIA

dall’omonimo romanzo di Franz Kafka regìa di LUCA MARINELLI

produzione Spoleto Festival dei Due Mondi – Teatro Stabile dell’Umbria

Teatro del LOTO “il più bel piccolo Teatro d’Italia”

