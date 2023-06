Una piega per beneficenza, gli studenti di Termoli per l’Emilia – Romagna

Le immagini che abbiamo visto nelle scorse settimane dei Comuni dell’Emilia -Romagna sommersi d’acqua e ricoperti di fango ci hanno profondamente scosso. Tante le iniziative di solidarietà che si sono susseguite online e nelle Parrocchie, quella di cui vi raccontiamo oggi è sicuramente diversa e originale. I giovani studenti di un Corso per Acconciatore hanno deciso di mettere in campo le loro competenze e di usarle per raccogliere fondi per la popolazione colpita dall’alluvione.

Con la collaborazione dei docenti e della Scuola, Scuola e Lavoro di Termoli, hanno organizzato due giornate di raccolta fondi, il Salone Cleofino in Corso Vittorio Emanuele III n. 45/C sarà aperto e i giovani studenti e docenti saranno a disposizione per offrire servizi a sostegno degli alluvionati.

L’iniziativa si chiama Una piega per beneficenza, ma è possibile prenotare anche per servizi di taglio e colore, gli studenti lavoreranno sotto gli occhi vigili dei loro docenti. Sono previste due giornate: mercoledì 7 giugno e lunedì 12 giugno. Per prenotare chiamare il numero: 0875 702293 dalle 9:00 alle 17:00