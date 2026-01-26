Una luce, simbolo di speranza e rinascita presso il CAV Liberaluna di Campobasso

La Luce di Betlemme è una fiamma che ogni anno viene accesa nella Grotta della Natività, a

Betlemme, e da lì diffusa in tutto il mondo come simbolo universale di pace, fratellanza e speranza.

Una luce che, pur avendo origini religiose, assume nel tempo un valore anche etico e civile.

Nel mese di dicembre, quella fiamma madre genera migliaia di altre luci che viaggiano attraverso

confini e mani diverse, raggiungendo luoghi di sofferenza ma anche di rinascita: ospedali, RSA,

carceri e centri di accoglienza. A ciascun gruppo scout viene affidato un destinatario, con il compito

di custodire e consegnare la lanterna come segno concreto di vicinanza.

Il Clan/Fuoco DOC CB5 ha ritirato la Luce di Betlemme a Termoli il 13 dicembre, grazie al

noviziato Domenico, per poi portarla a Liberaluna, realtà che rappresenta un luogo di accoglienza e

speranza per le donne che, attraverso i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, trovano il coraggio di

denunciare e di ricominciare una nuova vita.

Presso la sede di Campobasso, la Luce è stata accolta da alcune professioniste e operatrici di

Liberaluna, insieme a Gianna e Giovanni, capi Clan, e ai ragazzi del gruppo scout presenti:

Andrea, Teresa, Giorgia, Domenico e Jenna. Un momento semplice ma profondamente

significativo, carico di emozione e condivisione. Lo stesso clan nel novembre 2022 collaborò al

progetto Viva Vittoria Campobasso realizzato da Liberaluna che offrì alla cittadinanza un momento

collettivo per dire no alla violenza.

È una fiamma piccola, ma tenace. Una luce che attraversa storie diverse per ricordare che la speranza

non si spegne. Come quella lanterna, anche in ogni donna arde una luce: talvolta nascosta dal dolore,

dalla paura o dal silenzio, ma sempre viva, pronta a illuminare di nuovo il cammino.

La Luce di Betlemme diventa così metafora di forza, rinascita e futuro. Un messaggio chiaro:

nessuna è sola, ogni passo verso la libertà conta e anche nel buio più fitto può nascere un nuovo

inizio. Un segno di partecipazione condivisa che, attraverso un simbolo antico e potente, rinnova

l’impegno collettivo verso la speranza. Durante la consegna i giovani scout hanno partecipato a un

confronto arricchito con domande profonde, desiderio autentico di esplorare ciò che si cela dietro la

parola violenza e ciò che si può fare per dare ascolto alle donne.

L’associazione Liberaluna ETS dal primo novembre 2025 oltre a gestire il CAV e la CR che ha

istituito grazie al sostegno e all’impegno di professioniste e volontarie, coordina in coprogettazione

con la Regione Molise i Centri Antiviolenza di Isernia, Termoli, Campomarino e Campobasso e una

Casa Rifugio di primo livello e tre di secondo livello accogliendo le donne che possono contattare il

numero verde attivo H24 800 642 367.