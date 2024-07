Un po’ di Molise a Parigi: Stefano Ciallella nella delegazione italiana alle Paralimpiadi di Parigi

Un nuovo ed importantissimo incarico per Stefano Ciallella. L’istruttore di atletica leggera, già direttore tecnico della sezione paralimpica Fiamme Azzurre e componente della struttura tecnica federale della FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) seguendo le discipline del fondo e del mezzofondo: farà parte della delegazione italiana alle Paralimpiadi di Parigi.

Un incarico prestigioso che ha regalato grande soddisfazione non solo a Ciallella ma a tutto il CIP Molise.

“Stefano è sempre stato un fiore all’occhiello – ha commentato il presidente del Comitato Paralimpico regionale, Donatella Perrella – è un grande professionista e in ciò che fa mette il cuore. E forse è questo il segreto del suo successo: dare tutto se stesso. Passione e competenza contraddistinguono le sue attività e da anni, ormai, gli consentono di tagliare importanti traguardi con infinita emozione”.

Innumerevoli le esperienze di Ciallella. In qualità di atleta guida, ha ‘accompagnato’ in importanti sfide personaggi come Annalisa Minetti, Giusy Versace, Maxell Amo Manu, Oney Tapia…

Tra i suoi titoli e riconoscimenti sportivi: campione italiano in tutte le categorie (cadetti , allievi, junior, promesse ed assoluti); nel 1992 la partecipazione al campionato del mondo juniores di Seul; nel 1993 si è classificato secondo ai campionati europei juniores di San Sebastian sui 3000st; ‘95 terzo a squadre invece ai campionati mondiali militari di cross a Maiport ( Florida).

Inoltre, tra il 2001 ed il 2003 ha partecipato a corsi di vari livelli come educatore sportivo e dirigente sportivo organizzati dal Coni Milano, ha collaborato alla Milano city Marathon. Tra il 2004 ed il 2008 è stato fiduciario tecnico regionale FIDAL Molise; nel 2005 ha contribuito ad organizzare la festa dello sport sempre in Molise. Si è poi preoccupato della gara su strada internazionale trofeo del Matese. Nel 2007 ha concluso il master management dello sport organizzato dal Coni presso la Luiss. Dal 2009 al 2012 altre esperienze. Ha seguito l’atleta paralimpico Walter Endrizzi (quarto ai mondiali maratona paralimpica e quinto alle Paralimpiadi di Londra sempre Maratona), organizzato i campionati italiani di staffette di corsa in montagna; i campionati italiani corsa in montagna lunghe distanze, il Gran Prix nazionale di marcia, la settimana dello sport della provincia di Isernia ed 8 edizioni della gara nazionale a tappe sui trattori del Molise. Ed ancora. Note le sue collaborazioni con il Coni e con il Cip Molise per promuovere lo sport nelle scuole. In particolare, con la cantante Annalisa Minetti, nel 2013, primi ai campionati del mondo sugli 800 metri categoria t 11. Tra il 2013 ed il 2018 più volte campione italiano sempre come atleta guida su varie distanze. Nel 2016 è stato nominato dal presidente della Fidal nazionale membro della commissione paritetica per gestire i rapporti con il mondo paralimpico. Tra il 2017 ed il 2018 scelto come referente tecnico Fispes academy e componente, come già detto, della struttura tecnica nazionale settore mezzofondo. Nel 2018 è arrivata la palma di bronzo al merito tecnico. Da ultimo, ma non per importanza, Ciallella è ideatore e promotore del progetto “Parchi insieme”.

Ora una imminente esperienza alle porte: a Parigi Stefano porterà anche il suo Molise ma soprattutto la sue innumerevoli doti. Un impegno che, ancora una volta, terrà il tecnico lontano dalla sua famiglia che lo ha sempre sostenuto nella sua carriera. E proprio ai suoi cari, ai figli, va il suo ringraziamento più grande: “se oggi sono qui lo devo anche a loro, per avermi sempre appoggiato in un percorso non facile, fatto di sacrifici ed affetti distanti. Rinunce che però hanno regalato anche appagamento. Questa convocazione – ha concluso Stefano Ciallella – dimostra che ho lavorato bene” .