Un Piano per Sepino: concerto finale di Gianluca Cristofaro

Un Piano per Sepino, spostato a Domenica 3 Settembre il concerto finale di Gianluca Cristofaro !(apertura di Lorenzo Vergalito) causa maltempo.

Evento gratuito alle 19.30 al teatro romano di Altilia: dopo Eva Gevorgyan e Luigi Carroccia si esibisce il talentuoso pianista campobassano.

Si terrà domenica 3 settembre alle 19.30 anziché dopodomani sera, Giovedi’ 31 agosto, il terzo e ultimo concerto di ‘Un piano per Sepino’ la rassegna pianistica di fine estate organizzata al teatro romano di Altilia, che ha entusiasmato gli appassionati, riscontrando il tutto esaurito nelle prime due uscite.

Il meteo in arrivo poco incoraggiante per domani sera, ha indotto gli organizzatori a scegliere una data con previsioni più clementi, in grado di far godere appieno l’audience di uno spettacolo che si inserisce meravigliosamente nello scenario storico dell’antica Saepinum.

Si esibirà Gianluca Cristofaro, talentuoso musicista isernino che si è formato al Conservatorio ‘Perosi’ di Campobasso per poi affermarsi in diversi concorsi internazionali in Russia, Polonia, Ungheria, Svizzera, Spagna e Italia.

La direzione artistica di ‘Un piano per Sepino’, guidata da Simone Sala, pesca dunque anche in Molise, terra di ottimi prospetti del pianismo nazionale, dopo aver calato i due assi Eva Gevorgyan e Luigi Carroccia.

Opening affidata a Lorenzo Vergalito, altro pianista molisano emergente. Il concerto è gratuito, il contesto è magico: l’estate molisana degli eventi di qualità vivrà un’altra serata per palati fini della buona musica classica e per chi ha voglia di ascoltare e di sognare, sospeso nelle immortali atmosfere di Franz Liszt e Robert Schumann.