Un Ferragosto all’insegna della Vela e della Passione: il Circolo della Vela Termoli in Festa

Il Circolo della Vela Termoli ha celebrato il Ferragosto con un evento che ha incarnato al meglio lo spir

sportivo e la passione per il mare che animano i suoi soci. La giornata, scandita da una veleggiata sociale

e da giochi sportivi in spiaggia, ha coinvolto grandi e piccoli in un’atmosfera di gioia e competizione,

sottolineando il valore della condivisione e dello spirito di squadra.

L’evento ha avuto un significato particolare poiché ha voluto celebrare i successi che la nostra nazione ha

recentemente ottenuto nelle Olimpiadi di Parigi negli sport velici. Per l’occasione è stato allestito un campo

di regata a “triangolo olimpico”, una configurazione tecnica che ha reso la competizione ancora più

avvincente. Tutte le imbarcazioni del Circolo hanno preso parte alla kermesse: dalle piccole e agili Optimist

ai veloci Laser, dai 420 ai catamarani, fino ai windsurf, ciascuna affrontando il Maestrale che soffiava

costante a 10 nodi. Le condizioni meteo sono state ideali tanto da garantire il divertimento e la sicurezza di

tutti i partecipanti.

In acqua, i giovani atleti della squadra agonistica Optimist del CVT, Tobia Vallo, Alessandro D’Onofrio,

Michela Caporicci e Massimo Manes hanno dimostrato ancora una volta il loro talento, gareggiando con

determinazione. Nella categoria Windsurf Flavia Loffreda, Flavio Casolino e Vincenzo Antonetti hanno

messo in luce le loro abilità, sfidando sia il vento che i loro avversari.

Al termine delle due prove, la classifica ha visto emergere giovani promesse e veterani del mare; nella

Classe Optimist, Tobia Vallo ha conquistato il primo posto, seguito da Alessandro D’Onofrio, con Michela

Caporicci e Massimo Manes che hanno condiviso il terzo gradino del podio. Per la categoria Windsurf,

Flavia Loffreda ha dominato la competizione, seguita da Flavio Casolino e Vincenzo Antonetti. Un

riconoscimento speciale va a Vincenzo Sciarretta che, nella Classe catamarani, ha dimostrato come

l’esperienza e la passione per la vela possano fare la differenza, conquistando il primo posto con autorità.

La partecipazione alla veleggiata non si è limitata ai giovani agonisti, anche molti altri soci del Circolo

hanno preso parte all’evento, mettendo alla prova le proprie abilità e godendo di una giornata all’insegna

dello sport e della socialità. Il Presidente Fabrizio Loffreda, entusiasta del successo della manifestazione, è

sceso in acqua per supportare i giovani windsurfisti, mentre i dirigenti nonché istruttori di vela, Domenico

Guidotti e Vincenzo Santomiero, hanno affiancato i ragazzi in barca a vela, offrendo consigli e

incoraggiamenti preziosi.

La giornata si è conclusa con giochi sportivi sulla spiaggia e un momento conviviale, la tradizionale

grigliata, che ha ulteriormente consolidato i legami tra i soci del Circolo. Il Presidente Loffreda ha espresso

grande soddisfazione per la partecipazione e il successo dell’evento, sottolineando come lo sport e la

passione per la vela siano il vero collante del Circolo della Vela Termoli; ha inoltre auspicato che lo spirito

di socializzazione e rispetto per natura e mare possano continuare a crescere, coinvolgendo sempre più

persone nella pratica sportiva e nella vita del Circolo.

Con queste premesse, il Circolo della Vela Termoli guarda al futuro con entusiasmo, pronto a vivere nuove

avventure e a scrivere altre pagine di sport e amicizia.