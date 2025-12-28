Un debutto di grande successo per “Questi fantasmi!”: il Gruppo Teatrale Pietracatella ’90 celebra 35 anni di teatro

Un debutto di grande successo per “Questi fantasmi!”, lo spettacolo del Gruppo Teatrale Pietracatella ’90, che ha conquistato il pubblico con una messinscena intensa, coinvolgente e capace di parlare al presente. La sala gremita e gli applausi calorosi hanno confermato, ancora una volta, il ruolo centrale della compagnia nella vita culturale della comunità, grazie a un lavoro portato avanti da anni con passione, impegno e amore autentico per il teatro.

Questo ritorno sulle scene assume un valore particolarmente significativo: dopo un anno di pausa, il gruppo celebra infatti trentacinque anni di attività. Un traguardo importante, costruito nel tempo da persone diverse, da generazioni che si sono alternate sul palco e dietro le quinte. C’è chi agli inizi era poco più che un bambino, chi oggi recita e allora non era ancora nato, e chi porta i segni del tempo senza aver mai perso l’entusiasmo delle prime volte. La voglia di mettersi in gioco, però, è rimasta immutata.

La scelta di portare in scena “Questi fantasmi!” di Eduardo De Filippo si inserisce pienamente in questo percorso. Scritta nel 1945, in una Napoli appena uscita dalla guerra, la commedia alterna toni ironici e momenti più drammatici, ponendo una domanda tanto semplice quanto profonda: i fantasmi esistono davvero? Eduardo non offre risposte nette, ma costruisce una vicenda ambigua e ricca di sfumature.

Protagonista è Natalino Lolli, un uomo fragile che accetta di abitare in un palazzo ritenuto infestato pur di garantire una casa dignitosa alla giovane moglie. Tra paura, illusioni e autoinganno, la sua storia diventa il simbolo di un’umanità smarrita, bisognosa di credere in qualcosa quando mancano certezze e punti di riferimento. In Natalino, il pubblico è portato a riconoscere le proprie fragilità, le speranze disattese e la necessità, a volte disperata, di aggrapparsi a un’illusione.

«Abbiamo affrontato questo testo con grande rispetto, scegliendo di non sciogliere l’ambiguità voluta da Eduardo. Natalino non è un personaggio da giudicare, ma da comprendere: nella sua ingenuità riconosciamo una debolezza profondamente umana. Il nostro desiderio è stato quello di lasciare aperto il finale, rimettendo al pubblico il verdetto sull’esistenza dei fantasmi e, forse, dei propri.» la dichiarazione della regia a cura di Donato Angiolillo e Giuseppe Mattia

Il Gruppo Teatrale Pietracatella ’90 ringrazia il pubblico per la partecipazione calorosa e l’affetto dimostrato e invita tutti a prendere parte alle prossime repliche: oggi domenica 28 – ore 21.00 e martedì 30 – ore 17.00 e ore 21.00

Un’occasione per festeggiare il teatro, la comunità e trentacinque anni di passione condivisa.