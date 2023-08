Ultim’ora/Ritrovato il corpo del 54enne sub termolese

Un 54enne termolese, nella giornata di ieri, si è tuffato nelle acque delle Tremiti e non è riemerso. Secondo quanto si è appreso, l’uomo, sub esperto, era con un amico a fare delle immersioni quando è scomparso in acqua. Il suo compagno ha lanciato subito l’allarme e sono scattate le ricerche, che sono proseguite fino alla mezzanotte. Questa mattina all’alba le ricerche sono riprese.

Purtroppo il corpo senza vita è stato ritrovato all’Isola di Capraia, non lontano da dove si era immerso per la prima volta. Ad individuarlo nella tarda mattinata di oggi l’elicottero della Guardia Costiera giunto per dare una mano ai soccorsi via mare. Sono state impegnate nella ricerca e soccorso due unità della Guardia Costiera dislocate presso i Comandi della Capitaneria di Porto di Termoli e della Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti.